Edinilen bilgilere göre olay, Onikişubat ilçesine bağlı Mağralı Mahallesi 43012. Sokak’ta meydana geldi. Yapımı devam eden evlerin atıksu parseli çalışmaları sırasında, henüz bilinmeyen bir nedenle doğalgaz borusu patladı. Patlamanın ardından çıkan yangın kısa sürede çevreye yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında evde mahsur kalan 3 vatandaş, ekipler tarafından güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, bölgede güvenlik önlemleri alındı. Patlamanın çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı öğrenildi.