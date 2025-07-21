Dünya Dondurma Günü, dondurmanın anavatanı Kahramanmaraş’ta coşku ve gururla kutlandı. Dört kuşaktır dondurmacılık mesleğini sürdüren Mado Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sait Kanbur, bu özel günde konuştu.

Kanbur, “Bugün dondurmanın başkentindeyiz. Kahramanmaraş dondurması sadece bir lezzet değil, aynı zamanda bir miras. Biz burada doğduk, burada büyüdük. Dondurmanın doğduğu yer burası,” diyerek kentin bu alandaki önemine vurgu yaptı.

Kahramanmaraş dondurmasının farkını sadece tarifinde değil, doğasında ve ustalığında aramak gerektiğini dile getiren Kanbur, şu ifadeleri kullandı:

“Bu dondurma sadece süt ve şekerden ibaret değil. Coğrafyanın havası, serbest dolaşan hayvanın sütü, usta eli… Hepsi bir araya gelmezse bu lezzet ortaya çıkmaz. Her yerde çay yetişmediği gibi, her yerde de dondurma yetişmez. Dondurma Maraş'ta yetişir.”

Mehmet Sait Kanbur, konuşmasının sonunda Dünya Dondurma Günü’nü kutlayarak, “Biz Maraş için, Türkiye için, dondurma için varız.” mesajını verdi.