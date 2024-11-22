Olay, Onikişubat İlçesi Çınarpınar Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, keçilerini otlatmak için bölgeye çıkan çoban, sürüye yaklaşan bir domuzu fark etti. Domuz, keçilere saldırmaya çalışırken çobanın köpekleri tarafından püskürtüldü. Çoban, olay anını cep telefonu kamerasıyla kaydederek görüntüledi.

Videoda, köpeklerin domuzun üzerine cesaretle giderek sürüye yaklaşmasını engellediği anlar kaydedildi. Bu konu hakkında bölge sakinleri, özellikle kırsal alanlarda domuz saldırılarının sık yaşandığını ve bu tür durumlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.