Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla şehirlerarası karayollarında drone ile özel trafik denetimleri yapacağını duyurdu. Bu denetimlerle sürücülerde "yakalanma riski" algısının sürekli ve üst düzeyde tutulması hedefleniyor.

01 Ekim 2024 - 24 Aralık 2024 tarihleri arasında, hava koşullarının elverdiği ölçüde, il genelinde yoğun trafik olan güzergâhlar ile kavşak bölgelerinde drone ile denetim yapılacak. Denetimlerde kırmızı ışık ihlali, sağ şeritte veya bankette uygunsuz bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, hatalı sollama, yakın takip ve zorunlu haller dışında duraklama/park etme gibi kural ihlalleri takip edilecek.

Kural ihlalleri yapan sürücülere gerekli cezai işlemler uygulanacak olup, denetimlerin trafik kazalarını önlemeye yönelik olduğu vurgulandı.