Şehirlerarası karayollarında meydana gelen ihlalleri önlemek için hava koşullarının uygun olduğu durumlarda drone ile özel trafik denetimleri yapılacak.

Denetimler, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlükleri tarafından yürütülecek.

Trafiğin yoğun olduğu güzergâhlarda ve kavşak bölgelerinde, 13 Ocak 2025 ile 24 Mart 2025 tarihleri arasında drone ile trafik denetimleri gerçekleştirilecek.

Bu süreçte, sürücülerin trafik kurallarına uyma alışkanlıklarını artırmak ve kazaları önlemek hedefleniyor.

Drone ile yapılacak denetimlerde şu kural ihlalleri başta olmak üzere birçok trafik suçu izlenecek:

Kırmızı ışık ihlali, Sağ şeritte veya bankette uygunsuz bekleme, Ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, Tehlikeli şerit değiştirme ve "makas atma", Hatalı sollama, Yakın takip, Zorunlu haller dışında karayolunda duraklama veya park etme.

Bu denetimlerin, özellikle kazalara sebep olan ihlallerin önüne geçilmesi ve sürücülerin daha dikkatli olması amacıyla yapılacağı belirtildi.