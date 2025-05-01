KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, polis memuruna çarparak kaçtı.
Turgut Özal Bulvarı'nda görevli polis ekipleri, plakası olmayan bir motosikleti durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayan sürücü motosikletle, bir polis memuruna çarparak kaçtı.
Yaralanan polis memuru, 112 Acil Sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Ekipler, kimliğini tespit ettiği sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA