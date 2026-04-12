Kahramanmaraş’ta edebiyatseverleri bir araya getiren özel bir etkinlik gerçekleştirildi. Yazar Beyza Uysal, “Zülkarneyn Hikayesi 2: Süleyman’ın Yüzüğü” adlı yeni kitabı için düzenlenen imza gününde okurlarıyla buluştu.

Onikişubat ilçesinde bulunan DOCA Café’de gerçekleştirilen etkinlik, kitapseverlerden yoğun ilgi gördü. Okuyucular, sevdikleri yazarla birebir sohbet etme ve kitaplarını imzalatma fırsatı yakaladı.

Etkinlik boyunca okurlarının sorularını yanıtlayan Beyza Uysal, eserinin yazım süreci, karakterleri ve hikâye kurgusuna dair merak edilenleri içtenlikle paylaştı. Fantastik ve tarihi kurgu türünü harmanlayan eseriyle dikkat çeken Uysal, okuyucularıyla samimi bir atmosferde bir araya geldi.

İmza gününe katılan edebiyatseverler ise hem yazarla tanışmanın hem de kitap hakkında daha detaylı bilgi edinmenin mutluluğunu yaşadı.

Yoğun katılımın olduğu etkinlik, Kahramanmaraş’ta kültür ve sanat faaliyetlerine olan ilginin bir kez daha gözler önüne serildiği keyifli bir buluşma olarak hafızalarda yer aldı.