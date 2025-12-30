Kahramanmaraş’ta yeni yıl ile birlikte ekmek fiyatları güncelleniyor. Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ne bağlı Fırıncılık ve Unlu Mamulleri İmalatı ve Ticareti Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığı tarafından belirlenen yeni fiyat tarifesi, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Açıklanan tarifeye göre, kent genelinde en çok tüketilen 210 gram somun ekmeğin fiyatı 15 TL oldu. 420 gram çiftli somun ekmek 30 TL’den satılacak. 1 kilogram somun ekmeğin fiyatı ise 71,42 TL olarak belirlendi.

Tam buğday ekmeği 30 TL, kepek ekmeği 25 TL, çavdar ekmeği 35 TL olurken, 50 gram ambalajlı roll ekmek ise 5,50 TL’den satışa sunulacak.

Yetkililer, belirlenen fiyatların girdi maliyetleri, un, enerji ve işçilik giderlerindeki artışlar dikkate alınarak hazırlandığını belirtirken, yeni tarifenin 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren Kahramanmaraş genelinde geçerli olacağını ifade etti.