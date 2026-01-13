Kar yağışı nedeniyle Kahramanmaraş–Göksun karayolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanırken yetkililer, kış lastiği ve zinciri bulunmayan sürücüler denetim noktalarından geri çevriliyor. Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, sürücü güvenliği için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Öte yandan Göksun – Kayseri Karayolu’nda seyreden araç sürücülerine Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sıcak çorba ikramında bulundu. Soğuk havada yolculuk yapan vatandaşlara gerçekleştirilen bu ikram, zorlu kış şartlarında hem içleri hem de gönülleri ısıttı.

Özellikle şehirler arası yolculuk yapan vatandaşlar ve uzun yol tır şoförleri, beklemedikleri bu anlamlı destekten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kar ve soğuğun hâkim olduğu bölgede dağıtılan sıcak çorbalar, yolculuğun getirdiği yorgunluğu bir nebze olsun hafifletti.

Soğuk kış günlerinde uzanan bu sıcak destek eli, vatandaşlar tarafından takdirle karşılanırken, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine teşekkür mesajları iletildi.