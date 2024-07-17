Kahramanmaraş’ta 2023 yılı verilerine göre en çok kullanılan soyisim 14 bin 290 kişiyle Demir oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nüfus İstatistikleri Portalı’ndan alınan verilere göre Kahramanmaraş’ta en çok Demir soy isminde vatandaş bulunuyor. 1 milyon 210 bin nüfusa sahip kentte 14 bin 290 vatandaşın soyadı Demir.

Aksu Haber olarak vatandaşlara Kahramanmaraş’ta en çok kullanılan soy isimleri sorduk.

LİSTENİN DEVAMINDA İSE RAKAMLAR ŞU ŞEKİLDE

;10 bin 291 kişi Kurt, 10 bin 144 kişi Kaya, 10 bin 39 kişi Yılmaz, 10 bin 17 kişi Doğan, 8 bin 754 kişi Yıldız, 7 bin 930 kişi Özdemir, 7 bin 486 kişi Şahin, 7 bin 158 kişi Kara, 6 bin 908 kişi Köse, 6 bin 754 kişi Gül, 6 bin 529 kişi Arslan, 6 bin 413 kişi Yıldırım, 6 bin 50 kişi Kılınç, 5 bin 471 kişi Gök, 5 bin 156 kişi Bolat, 4 bin 934 kişi Çam, 4 bin 817 kişi Güneş, 4 bin 471 kişi Koca, 4 bin 409 kişi Polat, 4 bin 246 kişi Ceyhan, 3 bin 921 kişi Kaplan, 3 bin 835 kişi Taş, 3 bin 822 kişi Topal, 3 bin 648 kişi Öztürk, 3 bin 559 kişi Avcı, 3 bin 530 kişi Sarı, 3 bin 515 kişi Demirci, 3 bin 461 kişi Dağ ve 3 bin 445 kişi Aslan.

Kaynak: Haber Merkezi