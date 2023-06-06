Merkez Üssü Pazarcık Ve Elbistan Olan Depremlerde Yıkılan Ya Da Yıkım Kararı Verilen Binalarda Yıkım Ve Enkaz Kaldırma Çalışmaları Ekiplerce Yürütülüyor.

Onikişubat İlçesi Dulkadiroğlu Mahallesinde Yıkılan Binaların İse Ayrıştırma Ve Enkaz Kaldırma Faaliyetleri de Ekiplerin Hummalı Çalışmaları İle Devam Ediyor.

Kahramanmaraş Valiliğinden Alınan Bilgilere Göre, Depremde Yıkılan 7 Bin 309 Bina İle Acil Yıkılacak Olan Yaklaşık 4 Bin 700 Binada Yıkım Ve Enkaz Kaldırma Çalışmalarının Yüzde 98'i Tamamlandı.

Kahramanmaraş Ve İlçelerinde Ağır Hasarlı 37 Bin 383 Binanın Yıkılması Ve Enkaz Kaldırma İşlemleri İçin İhale Süreci Tamamlandı.



