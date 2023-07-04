Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Afad Ve Kardeş Belediyelerin De Destekleriyle Şehre Yeni Geçici Esnaf Çarşıları Kazandırma Çalışmaları Kapsamında Divanlı Mahallesi’nde Oluşturulan Geçici İş Yerlerinde Esnaflar Kepenk Açmaya Başladı.

Bu Kapsamda İlk Etapta 5 Esnaf İş Yerini Açarken Diğer Esnaflar İse Hazırlıklarını Tamamlamaya Çalışıyor.

İş Yerlerini Açan Esnaflar İse Emeği Geçenlere Teşekkür Ederek Hizmet Vermeye Başladıklarını Söyledi.

Divanlı Mahallesi Muhtarı Atilla Erimhan İse Kuyucak Çarşısının Çok Önemli Bir Nokta Olduğunu Söyleyerek Yeniden Canlanmasından Duyduğu Memnuniyeti Dile Getirdi.

