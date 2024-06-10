Kahramanmaraş’ta tır ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep-Kahramanmaraş istikametinde meydana gelen trafik kazasında, sürücü İ. S. (49) yönetimindeki 46AER845 plakalı çekici ile seyir halindeyken, ışıklı kavşakta kavşağa girmek isteyen sürücü S. S. (45 ) yönetimindeki 27Y1202 plakalı otomobile çarptı.
Kazada otomobilde bulunan İ. S. (72) hayatını kaybederken, sürücü S.S yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)