Bunlar da ilginizi çekebilir

Kazada ilk belirlemelere göre 3’ü çocuk 4 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar Göksun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipler sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş -Kayseri karayolunun 130. kilometresi Doğankonak Mahallesi mevkiinde sürücüsü öğrenilemeyen otomobil seyir halinde iken bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yönden gelen iki otomobille çarpıştı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.