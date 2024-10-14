Edinilen bilgilere göre, motosikleti ile seyir halinde olan Mustafa Öztürk, karşıdan gelen ticari araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce havaya fırlayan tahlisiz sürücü ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Durumu kritik olan Mustafa Öztürk, yapılan ilk müdahalenin ardından hızla ambulansla en yakın hastaneye sevk edildi. Ancak, tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Yaşanan kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.