Yavuz Sultan Selim Han'ın Mısır Seferine Giderken Geçtiği Kahramanmaraş'ta, Askerlerin Yiyeceklerinin Daha Çok Dayanması Adına Aşçıbaşısına Yaptırdığı Tarhana O Günden Bu Yana Şehirde Tüketiliyor.

Yoğurt, Dövme, Tuz, Kekikten Oluşan Harç, Yörede Tarhana Çığı Olarak Bilinen Ve Kamıştan Yapılan Sergilere Serilerek Kurutulmaya Bırakılıyor.

Hafif Yaş Olarak Yenen Tarhanaya Firik, Kurutularak Yapılana İse Kentte Tarhana Deniliyor.

Kahramanmaraş’ın Vazgeçilmez Bir Ürünü Olduğunu Belirten işletmeci Oğuz Cuma Karaüzüm Kentte Firik Sezonunun Başladığını Ve Satışların Şuan İçin İyi Olduğunu Söyledi.

