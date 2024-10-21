Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu İlçesi'nde bulunan Sandal Hoca İmam Hatip Ortaokulu'nda, geliri Gazze'ye gönderilmek üzere bir hayır çarşısı açıldı.

Ortaokul öğrencileri, Gazze'de yaşanan insani krize ve çocukların katledilmesine duyarsız kalmayarak okul idaresine hayır çarşısı kurulması talebinde bulundu.

Talebi dikkate alan okul idaresi, 3 gün sürecek olan hayır çarşısının açılmasına onay verdi.

Hayır çarşısına en büyük katkıyı öğrenciler sağladı. Öğrenciler, evlerinde annelerine yemek ve pasta çeşitleri yaptırarak, hazırladıkları ev yemekleri ve pastaları kermeste satışa sundular. Ayrıca, mahalle halkı da etkinliğe destek vererek yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlik boyunca öğrenciler, “Gazze’ye destek olalım” pankartı altında, hayır çarşısına gelen vatandaşlara seslenerek destek talep etti. Kermes boyunca bazlama pişirildi ve köfte dürümü hazırlandı.

3 gün sürecek olan kermesin sonunda elde edilen gelirin, Milli Eğitim Müdürlüğü kanalıyla İHH aracılığıyla Gazze’ye gönderileceği bildirildi. "Merhamet Projesi" mottosuyla düzenlenen etkinlik, aynı zamanda öğrencilerin mazlum İslam coğrafyasına duyarlı olmalarını da hedefliyor.