Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi EXPO 2023 güzergahı Hasancıklı mevkiinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında tam bir can pazarı yaşandı. Henüz nasıl gerçekleştiği belirlenemeyen kazada, bariyerlere çarpan araçta bulunan 36 yaşındaki M.K., çarpışmanın şiddetiyle araçtan fırlayarak boş araziye savruldu. Talihsiz sürücünün, olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Araçta yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki İ.K. ise kazada ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilerek güvenlik önlemleri alındı. Kazanın kesin nedeni henüz belirlenemezken, ekipler olay yerinde incelemelerine devam ediyor.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.