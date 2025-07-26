Kahramanmaraş’ta düzenlenen Geleneksel Sünnet Şöleni, hem çocukların sevinci hem de verilen mesajlarla anlam kazandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 529 yıllık geleneği doğrultusunda gerçekleştirilen program, Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün organizasyonuyla hayata geçirildi.

Şölene katılan kent protokolü, bu tür etkinliklerin sosyal dayanışmayı güçlendirdiğine dikkat çekerek, vakıf geleneğinin yaşatılmasının önemine vurgu yaptı. Yapılan açıklamalarda, devletin vatandaşla kurduğu güçlü bağa ve toplumsal birlik ruhuna işaret edilerek, benzer organizasyonların yaygınlaşması gerektiği ifade edildi.