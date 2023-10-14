Genel Başkan Yardımcısı Kaya burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin kadın ve gençlere kadrolarında her zaman en önde yer verdiğini söyledi.

AK Parti'deki tüm kadroların hizmet yarışında olduğunu anlatan Kaya, görev ve makamları ne olursa olsun ülkeye hizmet için koşan AK Parti neferleri olduklarını aktardı.

İsrail ve Filistin arasında yaşanan çatışmalara değinen Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Filistin'de hayatını kaybedenler için dua ettiklerini dile getirdi.

Soru cevap bölümüyle devam eden programa, AK Parti MKYK Üyesi Çiğdem Karaaslan, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Profesör Doktor Vahit Kirişci, Mevlüt Kurt, Doktor Tuba Köksal, Profesör Doktor Mehmet Şahin, KSÜ Rektörü Profesör Doktor Alptekin Yasım, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ile öğrenciler katıldı.

