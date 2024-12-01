Yüzyıllar boyunca birçok kültüre ev sahipliği yapan Kahramanmaraş, zengin su havzaları, doğal güzellikler ve etkileyici şelaleleriyle dikkat çekiyor.

Andırın ilçesinin Alanlı mahallesi kırsalında yer alan Göç Yolu Şelalesi, el değmemiş doğasıyla hem yerli hem de yabancı turistler için keşfedilmeyi bekliyor. Ulaşımının oldukça zor olduğu bu güzellik, dağcıların dışında henüz kimse tarafından keşfedilmedi. Kahramanmaraş il merkezine yalnızca 60 kilometre uzaklıkta bulunan bu saklı cennet, özellikle drone çekimi yapmak isteyenler için büyük fırsatlar sunuyor.

Turkuaz rengindeki suyu ile büyüleyici bir görsel şölen sunan şelale, ismini Toroslar ile Çukurova arasında göç eden kervanlardan alıyor. 15 metre yükseklikten dökülen şelale, doğal güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Doğa tutkunlarını bekleyen bu gizli cennet, keşfedilmeyi bekleyen harika bir rota olarak öne çıkıyor.