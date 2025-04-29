Geleneksel yöntemlerin yerini akıllı çözümler alırken, çiftçiler de bu dönüşüme ayak uydurarak verimliliği artırmanın yollarını arıyor.

Bu kapsamda, Kahramanmaraş ve çevresindeki üreticiler, tarlalarına artık gökyüzünden hayat taşıyor.

Tahıl ürünlerinden meyve ağaçlarına kadar uzanan geniş bir alanda kullanılan drone ile havadan zirai ilaçlama yöntemi, tarımda çığır açan bir yenilik olarak dikkat çekiyor.

Bu modern yöntem, yalnızca ilaçlamada hassasiyet sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda hem çevreyi koruyor hem de çiftçinin emeğini israf olmaktan kurtarıyor.

Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan DGA Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı M. Cihat Demir, bugüne kadar yaklaşık 400 bin dönüm arazide hizmet verdiklerini belirtti.

Demir, “Tarımda teknolojiyle birlikte yeni bir sayfa açtık. Üreticilerimize sadece ilaçlama değil, aynı zamanda drone satışı ve satış sonrası eğitim hizmetleriyle de destek oluyoruz. Hedefimiz, daha bilinçli, daha verimli ve daha sürdürülebilir bir tarım” ifadelerini kullandı.