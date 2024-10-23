21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla Kahramanmaraş’ta görev yapan gazeteciler, Merdan Balık Evi’nde bir araya geldi. Uluslararası Gazeteciler İnternet Yayıncıları ve Yazarlar Derneği tarafından organize edilen buluşma yoğun katılımla gerçekleşti.

Bu anlamlı buluşmada, basın mensuplarının topluma sağladığı katkılar bir kez daha vurgulandı. Gazetecilerin, toplumun doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmasını sağlayarak önemli bir sorumluluk üstlendiği belirtilirken, halkın sesi olma görevini yerine getiren basın emekçilerinin demokrasinin vazgeçilmez yapı taşları arasında olduğu ifade edildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Derneği Başkanı Arslan Deveboynu, Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Serkan Ercüment Kuzu, Küresel Gazeteciler Konseyi Kahramanmaraş İl Başkanı Faruk Aktemur ve Türkiye Spor Yazarları Derneği İl Temsilcisi İlker Yiyen'in katıldığı bu buluşma, gazetecilerin şehre yaptıkları katkıların takdirle karşılandığı bir etkinlik olarak öne çıktı. Programa katılamayan meslektaşlar da unutulmazken, gazetecilere çalışmaları için başarı dileklerinde bulunuldu.