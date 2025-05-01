Kahramanmaraş’ta motosiklet kazalarını önlemek, ağır yaralanmaları ve can kayıplarını azaltmak amacıyla, "Bir Kural Bir Ömür" temalı kampanya kapsamında "Güvenli Motosiklet Sürücülüğü" eğitimi düzenleniyor.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen eğitim programında, paket servis ve kurye hizmeti veren işletmeler, motokurye esnaf odaları, motosiklet kulüpleri ve bireysel motosiklet sürücülerine güvenli sürüş teknikleri ve trafik kuralları aktarılıyor.

2025 yılı sonuna kadar devam edecek eğitimler, motosiklet sürücülerinin talebi doğrultusunda Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenmeye devam edecek.

Yetkililer, bu eğitimlerin trafik güvenliğinin artırılmasında ve kazaların önlenmesinde önemli bir rol oynayacağına dikkat çekerken, tüm motosiklet sürücülerini programa katılmaya davet ediyor.