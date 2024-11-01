2025 yılı Hac kuralarının çekilmesiyle Kahramanmaraş’ta Hacı adayları büyük bir heyecan yaşadı. Bu yıl 26 bin 391 Kahramanmaraşlı hac ibadetini yerine getirebilmek için başvuruda bulunurken, yapılan kura sonucu 970 vatandaş hacı olmaya aday olarak belirlendi.

Aksu Haber'e açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş İl Müftüsü Abdurrahman Kotan, Hac Kesin Kayıt hakkı kazanan vatandaşlara bundan sonraki süreçte yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.

Müftü Kotan, Hac kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşları, kayıtlarını 04-15 Kasım Tarihleri arasında e devlet üzerinden yapabileceği gibi il ve ilçe müftülüklerine başvurup kayıt yaptırabileceklerini ifade etti.