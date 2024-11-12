Edinilen bilgiye göre; Kahramanmaraş Kayseri yolu üzerinde seyir halinde olan hafif ticari araç ile otomobil, Menzelet kavşağında bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan yaraların ikisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle trafiğe kısmen kapanan yol ise araçların çekilmesi ile tekrar normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.