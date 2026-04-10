Cumartesi Günü Kuvvetli Sağanak Geliyor

11 Nisan Cumartesi günü Kahramanmaraş’ta kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

En düşük sıcaklık: 8°C

En yüksek sıcaklık: 14°C

Gün boyunca etkili olması beklenen yağış nedeniyle vatandaşların özellikle dışarı çıkarken tedbirli olması gerekiyor.

Pazar Günü Yağış Devam Edecek

12 Nisan Pazar günü ise yağış etkisini sürdürecek ancak şiddet biraz daha azalacak.

En düşük sıcaklık: 5°C

En yüksek sıcaklık: 16°C

Parçalı sağanak şeklinde devam etmesi beklenen yağışlarla birlikte serin hava etkisini koruyacak.

Kahramanmaraşlılar Dikkat!

Özellikle hafta sonu plan yapan vatandaşların hava durumunu yakından takip etmesi, ani yağışlara karşı hazırlıklı olması öneriliyor.