Meteoroloji verilerine göre Kahramanmaraş’ta hafta sonu kış şartları etkisini hissettirmeye devam edecek. 24 Ocak Cumartesi günü kent genelinde havanın karla karışık yağmurlu geçmesi bekleniyor. Gün içerisinde sıcaklıkların 1 ila 3 derece arasında seyredeceği, nem oranının ise yüzde 93 ile 96 arasında olacağı tahmin ediliyor. Soğuk havayla birlikte özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma riskine dikkat çekiliyor.

25 Ocak Pazar günü ise yağışın yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakması öngörülüyor. Pazar günü hava sıcaklıklarının eksi 1 ile 6 derece arasında değişmesi beklenirken, soğuk hava etkisini sürdürecek. Nem oranının yüzde 72 ile 94 arasında olacağı tahmin ediliyor.

Geçmiş yıllar ortalamalarına bakıldığında, bu tarihlerde Kahramanmaraş’ta en düşük sıcaklıkların eksi 6–7 derecelere kadar indiği, en yüksek sıcaklıkların ise 15–17 dereceye kadar çıkabildiği görülüyor. Hafta sonu boyunca rüzgarın hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken, özellikle yüksek kesimlerde soğuk ve buzlanmaya karşı dikkatli olunması öneriliyor.

Vatandaşların, özellikle sabah ve gece saatlerinde oluşabilecek don ve buzlanmaya karşı tedbirli olmaları, sürücülerin ise dikkatli seyretmeleri önem taşıyor.