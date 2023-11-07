Kahramanmaraş depremleri sonrası AFAD tarafından hak sahipliği başvuru süreci başlatılmıştı. Daha önce 2 kez talep alınan başvuru sürecini kaçıran afet zedeler için yeni başvurusu süreci başlatıldı.

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AFAD tarafından 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin ardından başlatılan hak sahipliği başvurularına çeşitli nedenlerden başvuru yapamayanlar için 2 günlük ek süre tanındı.

Kahramanmaraş’ta hak sahipliği başvurusunu yapmayan vatandaşlar için 9-10 Kasım tarihleri arasından başvuru yapabilecekler.

Ek süre için Elazığ ve Malatya’da da uygulanacak. Elazığ’da ek süre başvuru tarihleri 6-7 Kasım olarak açıklandı.

Kaynak: Ayşe Asır