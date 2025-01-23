İlçenin 5 farklı yerleşim yerinde açılan halı dokuma atölyeleri, kadınların hem meslek edinmelerine hem de ev ekonomilerine katkıda bulunmalarına olanak sağlıyor. Bu atölyelerde, kadınlar geleneksel motiflerle dokudukları halılarla hem geçmişin izlerini yaşatıyor hem de geleceğe umutla bakıyor.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Dursun Boğaz, halı dokumacılığın Çağlayancerit'in kültürel mirasında önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, bu değerli sanatın kaybolmaması için yoğun bir çaba harcadıklarını söyledi. "Kadınlarımız burada sadece halı dokumayı öğrenmiyor, aynı zamanda dokudukları halıları satarak ekonomik özgürlüklerini kazanıyorlar. Fabrikalarda üretilen halılardan daha dayanıklı ve estetik olan bu el emeği halılar, kültürümüzün bir aynasıdır. Amacımız, bu sanatı gelecek nesillere aktarmaktır." dedi.

Usta öğretici Yeter Fidan ise öğrencileriyle birlikte çalışmanın heyecanını şu sözlerle dile getirdi: "12 öğrencimle birlikte geleneksel motifli halılar dokuyoruz. Her ilmekte bir gelenek saklı. Bu sanatın unutulmasına asla izin vermeyeceğiz. Kadınlarımızın el emeği göz nuru halıları, yıllarca kullanılarak eşsiz birer kültürel değer haline geliyor."

Usta öğretici Gülhan Yalçın ise, halı dokumada kullanılan iplerin bitkisel kök boyalarla renklendirildiğini ve bu yöntemle dokunan halıların sağlık açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Ayrıca bu kursların "unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlar" arasında değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti ve destek çağrısında bulundu.

Halı dokuma atölyelerinde kadınlar, hem kendilerini geliştiriyor hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Bu atölyeler, sadece bir meslek edindirme merkezi değil, aynı zamanda kadınların sosyal ve kültürel anlamda güçlenmelerini sağlayan bir platform haline geldi. İlçede yaşayan kadınların emeğiyle yeniden hayat bulan bu gelenek, kültürel mirasımızın korunmasında büyük bir rol oynuyor.