Kahramanmaraş'ta hafta sonu öncesinde sıcak hava ve kuvvetli rüzgar etkili olacak. Meteorolojiden alınan son tahminlere göre, Cuma günü kentte sıcaklık 31 dereceye kadar çıkarken, zaman zaman kuvvetli rüzgarların da etkili olması bekleniyor.

Sıcaklık 31 Dereceyi Görecek

Cuma günü saat 12.00 ile 15.00 arasında hava sıcaklığının 31 dereceye ulaşacağı ve hissedilen sıcaklığın da aynı seviyelerde olacağı tahmin ediliyor. Öğleden sonraki saatlerde ise sıcaklık 29 dereceye gerilese de, rüzgar etkisini sürdürecek.

Kuvvetli Rüzgar Bekleniyor

Gün boyu kuzey yönünden esecek rüzgarın, özellikle öğle saatlerinde ve sonrasında etkili olması bekleniyor. Saatlik tahminlere göre ortalama rüzgar hızı 20-21 kilometreye kadar çıkarken, zaman zaman rüzgarın hızının 60-64 kilometreyi bulabileceği bildirildi.

Akşam Saatlerinde Sıcaklık Düşüyor

Akşam saatlerinde sıcaklık 23 dereceye, gece saatlerinde ise 22 dereceye kadar düşecek. Nem oranında ise akşam saatlerinden itibaren artış bekleniyor.

Yetkililer Uyarıyor

Meteoroloji yetkilileri, sıcak havaya ve kuvvetli rüzgarlara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Özellikle orman yangını riski bulunan bölgelerde dikkatli olunması ve açık alanda ateş yakılmaması istendi.