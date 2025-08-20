Kahramanmaraş’ta Kavurucu Sıcaklar: Hissedilen 41 Dereceyi Bulacak

Meteoroloji verilerine göre Kahramanmaraş’ta çarşamba günü sıcak hava etkisini sürdürecek. Öğle saatlerinde termometreler 36 dereceyi gösterirken, hissedilen sıcaklık 41 dereceye kadar çıkacak.

Öğle Saatlerinde Dışarı Çıkmayın Uyarısı

Saat 12.00-15.00 aralığında nem oranı yüzde 43’e yükselirken, rüzgarın saatte 49 kilometreye kadar çıkması bekleniyor. Uzmanlar, özellikle yaşlı, çocuk ve kronik hastalığı olan vatandaşlara öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Nem Akşam Saatlerinde Zirve Yapacak

Saat 18.00’den sonra sıcaklık 25 dereceye düşse de nem oranı yüzde 79’a kadar yükseliyor. Gece saatlerinde ise nem oranının yüzde 87’ye ulaşması bekleniyor.

Rüzgarın Hızı 52 Kilometreyi Görecek

Meteoroloji raporuna göre rüzgar, gün boyunca etkili olacak. Saat 15.00-18.00 aralığında rüzgarın hızı 52 km/s’ye kadar çıkacak. Bu nedenle vatandaşların özellikle açık alanlarda dikkatli olmaları istendi.

Gece Serinliği Vatandaşlara Rahat Nefes Aldıracak

Gece saatlerinde hava sıcaklığı 24 dereceye kadar düşecek. Ancak yüksek nem oranı nedeniyle bunaltıcı havanın etkisinin devam etmesi bekleniyor.