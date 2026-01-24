Kahramanmaraş’ta 24 Ocak 2026 Cumartesi günü hava parçalı ve çok bulutlu seyrediyor. Kent genelinde ikindi saatlerine kadar yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olurken, akşam saatlerinden itibaren yağışların etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteorolojik değerlendirmelere göre pazar ve pazartesi günleri yağış ihtimali oldukça düşük. Salı günü kısa süreli bir yağış geçişi öngörülürken, çarşamba günü yağışın daha belirgin hale gelmesi bekleniyor. Alçak kesimlerde yağışın yağmur ve sulu kar, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının yarın ve pazartesi günü bir miktar artacağı, salı günü itibarıyla ise yeniden düşüş göstereceği bildirildi. Ay sonuna doğru özellikle yüksek kesimlerde bol kar bırakabilecek yeni bir sistemin etkili olabileceği, mevcut kar örtüsünün üzerine 50–60 santimetreye varan yeni kar birikimi oluşturabilecek bir sürecin işaretleri olduğu ifade edildi.

⚠️ Don ve Buzlanma Uyarısı

Bu gece bulutların kısmen dağılmasıyla birlikte ayaz, don ve buzlanma riskinin artacağı belirtilerek vatandaşların dikkatli olması istendi.

⚠️ Çığ Tehlikesi

Özellikle yüksek ve eğimli bölgelerde, eski kar tabakası ile yeni yağan kar arasında kaymayı hızlandıran şartların oluştuğu, bu nedenle çığ riskinin arttığı vurgulandı.

Günün En Yüksek Sıcaklıkları

Güney ilçeler (Onikişubat, Dulkadiroğlu, Türkoğlu, Pazarcık): 3–4°C

Kuzey ilçeler (Göksun, Afşin, Elbistan, Ekinözü, Nurhak): -2°C ile 0°C

Çağlayancerit: 3°C

Andırın: 2°C

Rüzgarın doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

⚠️ Çatı Uyarısı

Yetkililer, çatılarda biriken karların düşme riskine karşı vatandaşların yürürken ve araçlarını park ederken dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı.