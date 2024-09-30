Bölge sakinlerinin itfaiye ekiplerine hızlıca haber vermesi üzerine olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangının, havai fişeklerin bir evin bahçesine düşmesi sonucu çıktığı belirtilirken, yangının daha fazla büyümeden kontrol altına alınması olası bir faciayı önledi.



İtfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla yangın kısa sürede söndürüldü ve soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangının evlere sıçramaması mahallede büyük bir rahatlama yaratırken, yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı. Mahalle sakinlerinden bazıları havai fişek atılmasının kontrolsüz ve tehlikeli olduğuna dikkat çekerek bu tür eğlencelerin yasaklanması gerektiğini belirtti.



Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, maddi hasarın tespiti için çalışmalar sürdürülüyor. Yetkililer, özellikle yaz aylarında sıcak hava ve kuraklık nedeniyle yangın riskine karşı vatandaşları daha dikkatli olmaya çağırdı.