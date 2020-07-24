Sıcak yaz günlerinde hayrat çeşmeleri vatandaşların çarşı gezmelerinde ihtiyacını karşılıyor.
Birçok özelliğe sahip olan kahraman şehirde hayrat çeşmeleri ise Türkiye’de Kahramanmaraş’ı ender iller arasında gösteriyor.
Sıcak yaz günlerinde hayrat çeşmeleri vatandaşların çarşı gezmelerinde ihtiyacını karşılıyor.
Birçok özelliğe sahip olan kahraman şehirde hayrat çeşmeleri ise Türkiye’de Kahramanmaraş’ı ender iller arasında gösteriyor.
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