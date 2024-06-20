Nurhak ilçesine bağlı Ağcaşar Mahallesi'nde, küçükbaş hayvan ölümleri üzerine yapılan incelemeler sonucunda şarbon hastalığı bulgularına rastlandı. Özellikle Karadede Yaylası'nda bu durumun tespit edilmesi üzerine, yetkililer 15 günlük karantina kararı aldı.

NURHAK BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Nurhak Belediyesi, olayla ilgili bir açıklama yaparak şu bilgileri paylaştı: "İlçemiz Ağcaşar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Karadede Yaylası'nın mera alanı mevkiinde şüpheli küçükbaş hayvan ölümleri üzerine yapılan muayene ve analizler sonucunda şarbon hastalığı tespit edilmiştir. Bölgeye giriş çıkışlar, 15 günlük karantina süresi boyunca yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın, özellikle hayvan hareketlerinde daha dikkatli davranmaları önemle duyurulur."

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt