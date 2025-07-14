Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş Havalimanı’nın Haziran 2025 ayına ilişkin hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Haziran ayında Kahramanmaraş Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği 31.168 olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde havalimanına iniş-kalkış yapan uçak sayısı ise toplamda 411 oldu; bunların 407’si iç hatlar, 4’ü ise dış hatlar seferlerini oluşturdu. Yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği ise toplamda 271 ton olarak kaydedildi.

2025 yılının ilk 6 aylık dönemi olan ocak-haziran arasında ise Kahramanmaraş Havalimanı’nda toplam yolcu sayısı 150.248’e, uçak trafiği ise 1.669’a ulaştı. Yük taşıma ise bu süreçte toplamda 1.278 ton gerçekleşti.