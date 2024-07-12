Kahramanmaraş’ta bir ikamette çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişiyi itfaiye erinin zamanında müdahalesi hayatta tuttu.

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Erkenez Mahallesinde yer alan bir ikamette bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden kişiler tarafından yapılan ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipler sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın daha da büyümeden kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen bir kişi ise, itfaiye erinin müdahalesiyle yaşama tutundu. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.