Olay, Büget Mahallesi kırsalında faaliyet gösteren bir güneş enerji santralinde (GES) gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, GES sahasında özel güvenlik görevlisi olarak çalışan R.S. (22), sahadan silah sesleri gelmesi üzerine abisi M.S'yi (30) arayarak yanına çağırdı.

Aracıyla bölgeye hareket eden M.S., yolda başka bir ilçede bekçi olarak çalıştığı

öğrenilen S.C. (33) ile karşılaştı. Burada başlayan tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Çatışma sonucunda M.S. tabanca ile, S.C. ise bıçakla yaralandı.

Yaralılar, Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.S., hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. S.C. ise Elbistan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayda kullanılan bir tabanca, bir av tüfeği ve bir bıçakla birlikte R.S. ve H.T. ile tedavisi tamamlanan S.C.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.