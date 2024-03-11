6 Şubat 2023'teki Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ilk teravih namazı eda edildi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta depremzedeler, ramazanın ilk teravih namazı için ezanla birlikte konteyner cami ve mescitlere gitti.

Onikişubat ilçesinde Hasancıklı AFAD Yaşam Alanı'nda genç, yaşlı, kadın, erkek ve çocuklar abdestlerini alarak, Şehit Piyade Er Emrullah Gülmez Konteyner Camisi'nde saf tuttu.

Namazın ardından depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dualar edildi.

