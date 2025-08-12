Dengesini Kaybederek Düştü

Edinilen bilgilere göre, inşaatın 7. katında çalışan işçi, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek aşağıya düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ağır yaralanan işçinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İş Güvenliği Yeniden Gündemde

Olay, bölgede büyük üzüntüye yol açarken iş güvenliği önlemlerinin yeterliliği tekrar tartışma konusu oldu. Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.