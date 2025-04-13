KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Platformu öncülüğünde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için yürüyüş yapıldı.

Mahmut Esad Coşan Camisi'nde toplanan vatandaşlar, İsrail ve ABD karşıtı pankartlar açıp sloganlar atarak Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ne kadar yürüdü.

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan vatandaşlar burada tekbirler getirerek Gazze'ye destek sloganları attı.

Grup adına açıklama yapan Kahramanmaraş Platformu Dönem Sözcüsü Adnan Alagöz, ateşkesi bozan İsrail'in saldırılarında yüzlerce yaşlı, kadın ve çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi.

İsrail'in Gazze'ye insani ihtiyaçlara erişimi engelleyerek insanlık suçu işlediğini belirten Alagöz, şöyle konuştu:

"Gazze'ye açılan sınır kapıları abluka altında tutularak insani yardım geçişleri engelleniyor. 2 milyondan fazla insan, açlık krizi ile karşı karşıya. Çocuklar, açlıktan hayatlarını kaybediyor. Bu gözlerimizin önünde gerçekleşen bir insanlık suçudur. Kahramanmaraş Sivil Toplum Kuruluşları olarak ilk günden bu yana kardeş Filistin halkının yanında yer alıyor, yardımlarımızı her türlü engellemelere rağmen ulaştırmaya çalışıyoruz. Ancak yardımlar tek başına yeterli değil, her zaman zulme karşı durmak, ses yükseltmek, harekete geçmek, hiçbir zaman unutmamak ve unutturmamak gerekiyor."

Konuşmanın ardından İngilizce ve Arapça ateşkes çağrısı yapılarak, dua edildi.

Etkinliğe, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, Yeni Yol Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, ilçe belediye başkanları, çeşitli sivil toplum kuruluşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.