Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri tarafından yapılan denetim ve kontrollerde çeşitli suçlardan aranan şüphelileri tek tek yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı, Asayiş Şube Müdürlüğü ile JASAT Timleri tarafından çeşitli suçlara karışan ve yakalama kararı olan 3 kişiyi gözaltına aldı. Yakalanan 3 kişi jandarmada yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ayrıca jandarma ve göçmen şube müdürlüğü ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 7 yabancı uyruklu kişi gözaltına alınarak, sınır dışı için işlemlere başlandı.