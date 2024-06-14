Arından çelenk sunma törenine geçildi.

Atatürk Meydanı’nda düzenlenen törende, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, istiklal marşı okundu.

İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Çavuş Davut Koçak, Jandarma Genel Komutanlığının mesajını okudu.

Okunan mesajda, başarılarla dolu 185 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma’nın, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünün korunması yönündeki hizmetleriyle ulusun her zaman takdirini kazandığı anımsatıldı.

Ayrıca il jandarma komutanlığı tarafından Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde jandarmanın faaliyetlerinin anlatıldığı bir stant açılarak ziyaretçilere görevliler tarafından bilgiler verildi.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt