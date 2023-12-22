Bu Kapsamda Kahramanmaraş’ta Jandarma Ekipleri Tarafından Yapılan Denetim Ve Kontrollerde Çeşitli Suçlardan Hükümlü 5 Kişi Yakalandı.

Edinilen Bilgiye Göre, Afşin İlçesinde Yağma Ve Kasten Yaralama Suçundan 6 Yıl 8 Ay Kesinleşmiş Cezası Bulunan M.Ç, Dulkadiroğlu İlçesinde Kasten Öldürme Suçundan Hakkında 15 Yıl 12 Gün Kesinleşmiş Cezası Bulunan N.P, Onikişubat İlçesinde Nafaka Yükümlülüklerine Uymamak Suçundan 3 Ay Kesinleşmiş Cezası Bulunan O.B. İle Ölüme Neden Olma Suçundan 2 Yıl 6 Ay Kesinleşmiş Cezası Bulunan Y.Y. Basit Yaralama Suçundan 8 Ay 12 Gün Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan B.S. Yakalanarak Gözaltına Alındı.

Jandarmada İşlemleri Tamamlanan Hükümlüler, Cezaevine Konuldu.

