16-20 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda, motosiklet kazalarının sık yaşandığı bölgelerde 279 motosiklet sürücüsüne trafik kuralları, koruyucu ekipman kullanımı ve güvenli sürüş teknikleri hakkında bilinçlendirme eğitimi verildi.

Eğitim çalışmalarına paralel olarak yapılan denetimlerde ise 21 binden fazla araç kontrol edildi. Bu denetimlerde 1.377 sürücüye idari para cezası uygulanırken, 134 araç trafikten men edildi. Ayrıca, 5 sürücünün ehliyeti, alkollü araç kullandığı gerekçesiyle geri alındı.

Jandarma yetkilileri, özellikle yaz aylarında artış gösteren motosiklet kazalarına karşı hem eğitim faaliyetlerinin hem de denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini vurguladı. Trafik güvenliğini artırmaya yönelik bu çalışmaların, sürücü bilincini yükseltmede önemli rol oynadığı belirtildi.