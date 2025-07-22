Cinayet Tesbih Atölyesinde Gerçekleşti

Olay, Sarayaltı Mahallesi’ndeki bir tesbih atölyesinde meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre, kimliği henüz açıklanmayan bir erkek şahıs, tartışma yaşadığı kadına yanında getirdiği tabancayla defalarca ateş etti. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden kadın, olay yerinde kanlar içinde yere yığıldı.

Polis ve Sağlık Ekipleri Olay Yerine Sevk Edildi

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından polis, tesbih atölyesini ve çevresini güvenlik çemberine alarak detaylı inceleme başlattı.

Eski Eşi Tarafından Öldürüldüğü İddia Ediliyor

Cinayeti işlediği öne sürülen kişinin, hayatını kaybeden kadının eski eşi ya da halen evli olduğu iddia edildi. Şüpheli şahsın olay sonrası gözaltına alınıp alınmadığına dair resmi açıklama henüz yapılmazken, polis ekipleri olayın tüm yönlerini araştırmak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Soruşturma Devam Ediyor

Kadının kimliği ve olayın detaylarıyla ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.