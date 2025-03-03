Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre; Onikişubat ilçesi, Kırsal Ayşepınarı Mahallesi'nde 58 yaşındaki Mehmet Efil'in kullandığı kamyon, yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yaklaşık 70 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Kaza ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücü Mehmet Efil, olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralılar İsmail Altıparmak ve İsmail Köroğlu ambulansla Andırın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.