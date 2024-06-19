Olayda 2 kardeş hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Olayın Ayrıntıları

Edinilen bilgilere göre, olay gece saatlerinde Alimpınar Mahallesi Kayapınar mevkiinde meydana geldi. İki yıl önce aralarında yaşanan bir olay nedeniyle husumet bulunan Mehmet Karakoç (20) ve kardeşi Abdulkadir Karakoç (17), H.C. (17) ve K.K. (32) isimli şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda Mehmet ve Abdulkadir Karakoç olay yerinde hayatını kaybetti, H.C. ve K.K. ise yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. H.C. ve K.K.'nın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ve Sağlık Ekipleri Harekete Geçti

Olayın ardından bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı, olay yerine asayiş ve komando timleri göndererek mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. Firari durumda olan Ö.A. isimli şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Cenazeler Adli Tıp Kurumu’na Gönderildi

Hayatını kaybeden Mehmet ve Abdulkadir Karakoç'un cenazeleri otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Cenazelerin ardından aileler ve yakınları büyük bir üzüntü yaşadı.