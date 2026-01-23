Soğuk havaya rağmen yapılan etkinlik, Maraş dondurmasının yalnızca yaz aylarına özgü olmadığını, dört mevsim tüketilebilen eşsiz bir lezzet olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Kar taneleri eşliğinde uzatılan dondurmalar, hem görsel bir şölen oluşturdu hem de vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Etkinlik alanında toplanan kalabalık, kar yağışı altında dondurma yemenin keyfini yaşarken, ortaya renkli ve eğlenceli görüntüler çıktı. Birçok vatandaş bu anları cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı.

Etkinlik kapsamında vatandaşlara ücretsiz olarak ikram edilen dondurmalar kısa sürede tükenirken, katılımcılar hem sürpriz karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi hem de etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

Karla kaplı şehir manzarası eşliğinde yapılan dondurma şovu, kentin simgesi haline gelen Maraş dondurmasının kültürel değerini ve farklılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Etkinlik, Kahramanmaraş’ta kar yağışıyla birlikte hafızalarda yer edecek anlardan biri olarak kayıtlara geçti.